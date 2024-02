L’ex bianconero Gianluca Zambrotta si è rivolto alla Juve, sconfitta dall’Inter nell’ultimo derby d’Italia, menzionando lo scudetto

Gianluca Zambrotta, ex Juve, non vuole che la squadra rinunci all’obiettivo di conquistare lo scudetto, dopo la cocente sconfitta in casa dell’Inter. Le sue dichiarazioni sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

SCUDETTO – «Io con la Juventus ho perso uno scudetto nel 2000 con 9 punti di vantaggio a 8 giornate dalla fine. Ma sempre con i bianconeri, nel 2002, ne ho conquistato uno nonostante a 5 giornate dal termine fossimo terzi a meno 6 dall’Inter capolista: il famoso 5 maggio. Ci sono sempre tante incognite fino alla fine. L’Inter ha meritato contro la Juve. Ma, nonostante i 4 punti in più e la gara da recuperare, per lo scudetto mancano molte tappe. La squadra di Allegri, fino alle semifinali di Coppa Italia di aprile, avrà soltanto il campionato. Quella di Inzaghi, invece, sarà impegnata in Champions. I bianconeri ci devono credere ancora perché avranno più tempo per lavorare, recuperare gli infortunati e prepararsi».

L’articolo Zambrotta consola la Juve dopo il ko con l’Inter: l’appello proviene da Inter News 24.

