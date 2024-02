Il rinnovo di capitan Lautaro Martinez continua a tenere banco in casa Inter, considerato una priorità: le ultime sulla trattativa

Il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez si sta trasformando in una lunga saga per l’Inter.

Secondo Tuttosport, non sembra replicare il caso Skriniar, ma le trattative sono in corso da tempo. Iniziati dopo l’estate, si prevedeva di concludere i colloqui entro l’Epifania, ma gli impegni sul campo e le questioni contrattuali hanno rallentato il processo.

L’obiettivo dell’entourage dell’argentino e capitano nerazzurro è massimizzare i guadagni in questo periodo d’oro per l’attaccante. Le recenti dichiarazioni di Marotta sembrano rassicurare, mentre Martinez stesso ha confermato che, sebbene il rinnovo non sia imminente, desidera restare all’Inter.

L'articolo Rinnovo Lautaro, l'entourage del capitano ha un obiettivo. Il retroscena proviene da Inter News 24.

