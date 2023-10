Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato dell’ex Juve Di Maria nella conferenza stampa di vigilia del Benfica

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter Benfica di Champions League, Simone Inzaghi ha parlato anche dell’ex Juve Di Maria.

ATTENTI DI MARIA – «Sì, un po’ come Berardi. Dobbiamo stare attenti, ha tanta qualità e ha esperienza: ha giocato tante di queste partite. Ma non è l’unico: domani saranno importanti tanti piccoli dettagli in campo».

