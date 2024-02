Caliendo a Tv Play parla di Yildiz, classe 2005 bianconero: «Yildiz promette bene, la maglia da titolare gliela darei subito»

Antonio Caliendo, procuratore sportivo, ha parlato a Tv Play del talento classe 2005 della Juventus Kenan Yildiz.

PAROLE – «Yildiz promette bene, ha solo 18 anni. Il ragazzo ha già dimostrato di avere non solo tecnica da vendere, ma grande personalità. Sarà un campione, per me è già maturo al 100% come lo erano Maradona e Baggio alla sua età. Io la maglia da titolare a Yildiz la darei subito».

