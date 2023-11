Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha spiegato la dinamica del fallo fischiato a Piccoli in Lecce-Milan e poi ha parlato del regolamento sullo ‘step on foot’

GOL PICCOLI – «A Open Var, Rocchi ha specificato che il regolamento in questi casi non distingue tra volontarietà e involontarietà. Se parliamo di regolamento, però, lo “step on foot” non esiste proprio: non è citato dall’Ifab o nel protocollo Var. È un concetto introdotto verbalmente per facilitare gli arbitri, creando una fattispecie oggettiva. Ma allora se il regolamento non codifica questo aspetto, entra in gioco la sensibilità: occorre considerare volontarietà, intensità, dinamica e funzionalità del contatto. In questo caso a mio avviso non c’è niente di falloso. Soprattutto non si configura il “chiaro ed evidente errore”: il Var Guida non sarebbe dovuto intervenire». Questo lo scrive nel suo consueto articolo su Tuttosport.

