L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato sulle pagine di Tuttosport gli episodi dubbi avvenuti in Inter Atalanta

Gianpaolo Calvarese ha analizzato l’arbitraggio di Inter-Atalanta sulle pagine di Tuttosport.

GOL DE KETELAERE – «Giusto annullare il gol di De Ketelaere per un fallo di mano punibile di Miranchuk nell’App (Attacking Possession Phase). Il braccio del russo va incontro al pallone ed è all’altezza delle spalle: fa bene il Var Di Paolo a chiamare l’On Field Review. Nulla c’entra l’immediatezza, che si dovrebbe valutare solo su un tocco di mano (quindi involontario) del marcatore».

RIGORE INTER – «Anche sul rigore per l’Inter è corretto l’intervento del Var: Hateboer intercetta il pallone col braccio in opposizione al cross di Dumfries. Sbaglia l’assistente ad alzare la bandierina: da quando esiste la tecnologia bisognerebbe aspettare la fine dell’azione; sia per far intervenire eventualmente il Var, sia per non influenzare i calciatori. Bravo dunque Colombo ad aspettare, come da prassi, la fine dell’azione. Ma a sporcare la sua prestazione c’è il fatto di non aver letto dal campo i due episodi più significativi della partita».

L’articolo Calvarese toglie i dubbi: «Inter Atalanta Decisioni tutte corrette» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG