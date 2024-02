La moglie di Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo, preoccupa l’Inter riguardo il rinnovo del capitano: l’intervista rilasciata

Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, ha rilasciato un’intervista a Oggi in cui parla del rinnovo del capitano con l’Inter, rivelando dettagli sulla loro vita privata.

LAUTARO – «Vita dorata la nostra Diciamo che è una vita placcata in oro. La superficie inganna, quel che c’è sotto luccica meno. A me mancano le cose semplici: una fuga romantica nel week-end, un aperitivo in Piazza Duomo o anche solo andare al cinema insieme. Queste cose devo farle da sola o con le mie amiche. Mio marito sarebbe sommerso dai tifosi».

RINNOVO CON L’INTER – «Posso dire solo che a Madrid vado spesso perché ci vive mia sorella. E che qui (a Milano.ndr) stiamo benissimo».

INTER CHE VINCE SEMPRE – «Prima era tremendo, mio marito mi regalava due-tre giorni di tensione totale. Ora abbiamo i bambini: sa che non può tenere quel grugno per più di mezz’ora e siamo più tranquilli».

PAPA’ LAUTARO – «Presente, forse troppo. Specie con Nina. Gli dico di lasciarla in pace ma lui l’abbraccia, la bacia, la coccola tutto il tempo, controlla sempre se sta bene, la pettina, la profuma. Io in casa la vesto sempre molto easy, arriva lui e la agghinda come una principessa. Ora lo fa anche con Theo. Tranne il profumo».

L’articolo Lautaro, Agustina preoccupa l’Inter: «Mi mancano le cose semplici, sul rinnovo posso dire che…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG