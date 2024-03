Calzona dopo l’uscita dalla Champions League: «C’è delusione. Rigore? Mi sembra che sia netto». Le dichiarazioni del tecnico

L’allenatore del Napoli Calzona ha parlato a Mediaset dopo l’uscita dalla Champions League. In Europa rimangono per il momento Inter, Milan, Atalanta e Fiorentina.

EMOZIONE DOPO L’ELIMINAZIONE – «C’è delusione, perché siamo venuti qui per cercare di vincere e non ci siamo riusciti. Siamo partiti malissimo, se concedi tanto a questa squadra alla lunga la perdi».

MANCANZA DI REAZIONE – «All’andata era tutta un’altra partita, questa è stata diversa. Oltre alla forza di questa squadra, abbiamo concesso un sacco di palle perse. Andando avanti abbiamo aggiustato qualcosa, ma sotto 2-0 era difficile recuperare».

SUL RIGORE – «Anche a me sembra rigore. Non riesco a capire come mai il Var non intervenga in una situazione dle genere. Abbiamo avuto anche la possibilità di pareggiare con Lindstrom, ma nel finale abbiamo perso distanze. Questa squadra ha bisogno di certezze e non riesce a regge cambi di modulo. Mi dispiace, perché rivedendolo sembra netto».

