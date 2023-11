Il procuratore di Lautaro Martinez Alejandro Camano ribadisce l’amore del suo assistito per i colori nerazzurri.

Tuttosport ha intervistato Alejandro Camano per parlare del rinnovo di Lautaro Martinez. “Non so perché Lautaro abbia scelto di voler lavorare con me, però io so perché ho scelto di voler lavorare con lui. Per me è un onore rappresentarlo. Lautaro merita un 10 come voto per la sua persona. E un altro 10 come voto per la sua famiglia. In più parliamo di uno dei primi tre attaccanti centrali a livello mondiale. Quindi le assicuro che per me, che ho alle spalle una navigata carriera come agente di calciatori, è davvero un onore incredibile poterlo rappresentare“.

Il suo punto d’arrivo

“Vuole arrivare dove arrivano i suoi sogni. E al momento il suo sogno si chiama Inter. La verità è che Lautaro incarna i valori dell’Inter, quindi siamo tutti felici e speriamo di poter arrivare ad un accordo con i nerazzurri“.

Le negoziazioni per il rinnovo

“Stiamo dialogando per ricevere una proposta che possa soddisfare Lautaro. Non è facile, nel senso che non è una cosa dall’oggi al domani, ma stiamo lavorando per arrivare a un accordo positivo. Problemi? Non credo ce ne saranno. Abbiamo un’ottima relazione con i nerazzurri, come le dicevo abbiamo già avuto le prime discussioni“.

Sirene arabe

“È verissimo che ha avuto un’offerta dall’Arabia Saudita ma non ha voluto neanche ascoltarla. Cosa strana Dipende per chi. Non lo è per uno che tiene così chiaro il progetto di vita, il sentimento di appartenenza, il quanto stia bene nel club anche perché si sente valorizzato dalla società. Non dimentichiamo tutti i successi dei nerazzurri. E che parliamo della squadra vice campione d’Europa. L’Inter oggi è in una ottima striscia di risultati. E Lautaro, insieme ai suoi compagni e al tecnico, si sente parte di questo successo“.

