Il procuratore di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha espresso il suo parere sullo status del Toro.

As ha intervistato Alejandro Camano che ha parlato del suo assistito. “Lautaro è già uno dei top 3 del mondo. Ciò che sta accadendo è una conseguenza della sua evoluzione. Ha sempre avuto enormi doti di rifinitura, ora contribuisce tantissimo anche al gioco. Fornisce assist, nel contesto di una squadra che ha un’identità che funziona molto bene”.

Crescita in consapevolezza

“Ciò ha coinciso con l’evoluzione dell’Inter. I nerazzurri, con l’arrivo di Inzaghi, hanno migliorato molto il loro gioco. Lautaro è maturato insieme alle stelle che ha in squadra e anche nell’Albiceleste. La cosa bella è che ha 26 anni, non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale”.

La stagione dell’Inter

“È felice. L’unica cosa che mi dice sempre è: ‘Mi sento molto bene, mi sento molto bene…’. Devi solo guardare le loro partite. L’Inter è una squadra che vuoi pagare per andare a vedere negli stadi o vedere le partite in tv. Ha un gioco definito, moderno, con un’identità molto chiara e una rosa completa. Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro, merita gli elogi che stanno arrivando in questi mesi”.

Sulla gara di stasera

“Sarà una partita tra due potenze europee e due grandi allenatori. Anche il calcio dell’Atletico si è evoluto, come quello dell’Inter, negli ultimi due anni: entrambi mescolano intensità, grinta e gioco offensivo, hanno principi simili. Simeone è uno dei migliori al mondo per la sua capacità di trasmettere valori, al di là della tattica”.

Quando fu vicinissimo all’Atletico Madrid

“Io non ero in quella situazione, ma oggi posso dire che nella sua testa c’è solo l’Inter. Ha ancora due anni di contratto, è molto coinvolto, è il capitano… Non pensa a quello che è successo, né a quello che potrebbe succedere. Non mi ha mai parlato di questi temi ed è un orgoglio rappresentare una persona con i suoi valori”.

