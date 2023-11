Camarda come Yamal? Compagnoni è sicuro: «Non mettiamogli pressione». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Compagnoni ha parlato della convocazione del rossonero Camarda contro la Fiorentina agli studi di SkySport24.

PAROLE – «Di Camarda ne parlano benissimo, abbiamo visto qualche filmato come il gol in rovesciata: mica male. Vero che in Spagna c’è Lamine Yamal che è quasi coetaneo e ha già esordito con gol in Nazionale. Ma diamogli tempo e non mettiamogli pressione addosso».

