Musah ha fiducia nel gruppo: «Non molliamo mai, ci crediamo e siamo uniti». Le dichiarazioni del rossonero

Il centrocampista Musah ha rilasciato un’intervista a Sportitalia in cui ha parlato del gruppo Milan in questa stagione.

CLIMA – «Abbiamo tanta fiducia nel gruppo. Sappiamo cosa siamo capaci di fare e non molliamo mai. A volte le cose non vanno come si vuole ma l’importante è crederci sempre e rimanere uniti. È quello che stiamo facendo».

