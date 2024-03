Francesco Camarda spaventa il Milan. Contratto in stand bye e ogni suo gol lo avvicina a tre big d’Europa sempre più interessate a lui.

Francesco Camarda e il Milan, il Milan e Francesco Camarda. La storia del giovane ragazzo prodigio della Primavera rossonera sembrava potesse avere un esito scontato, del tipo “vissero felici e contenti”. Molto più complicata la realtà, priva di ogni tipo edulcorazione da fiaba. La verità è che Camarda e il Milan non sono più certi di unirsi in matrimonio. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione.

Patto con il Diavolo

Il futuro di Francesco Camarda è ancora tutto da scrivere, alle bella parole e alle lodevoli intenzioni manca ancora il sigillo del “nero su bianco”. La Gazzetta dello Sport ha parlato del 16enne più forte d’Italia affermando che nulla sia già scritto e che, anzi, il Milan dovrebbe star attento, e molto anche. Camarda continua a deliziare, con gol e assist da campione vero, delizie che stanno ingolosendo almeno tre big d’Europa che sarebbero pronte a ricoprirlo d’oro. La rosea ha sottolineato che “sabato ha segnato due gol al Belgio con l’Italia Under 17, si è procurato un rigore e ha generato un altro gol, finito sul tabellino come autorete”. Insomma, Camarda è in vetrina e il Milan, pur avendo un accordo di massima con gli agenti del ragazzo, rischia davvero di scottarsi. Legalmente, Francesco Camarda potrebbe firmare per chi desidera senza interpellare il Milan.

La strategia Milan e le tre big d’Europa

Il Milan è forte dei propri convincimenti, dell’accordo trovato con l’entourage del calciatore. La Gazzetta scrive che “il Milan ha trovato un accordo di massima per Camarda nelle scorse settimane ma quell’accordo è messo alla prova del tempo“. Tempo che la società di Via Aldo Rossi ha deciso di aspettare con lo scopo di avvalersi di un “vantaggio strategico: il triennale, in quel caso, comincerebbe con il 2024-25 e si estenderebbe anche alla stagione 2026-27”. Le big d’Europa però non aspettano e, anzi rilanciano. Le due di Manchester e il Borussia Dortmund sono dietro l’angolo, pronte ad insidiare e irretire il giovane milanista. Vero che “Camarda non può andare in Inghilterra a 16 anni – le regole post-Brexit lo vietano – ma tante grandi gli offrono un percorso di crescita graduale tra giovanili, eventuale seconda squadra e un prestito, sempre possibile”. Lo scenario descritto da La Gazzetta dello Sport descrive a pieno l’ansia che anticiperà il rinnovo di Camarda con il Milan, accordo che dovrebbe nonostante tutto andare a buon fine il prossimo luglio.

