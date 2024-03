Paolo De Paola critica apertamente Leao, definendolo indolente. Pensiero opposto invece per Pellegrini di cui apprezza l’atteggiamento corretto.

Leao fa sempre discutere, è il suo destino. In maglia rossonera sta vivendo un’ottimo momento di forma, con la propria Nazionale ha trovato un gol d’autore ma, nonostante ciò, il suo nome è sempre nell’occhio del ciclone. Paolo De Paola, ai microfoni di TMW Radio, ha paragonato Leao e Pellegrini. L’esito del paragone farà senza dubbio discutere.

Rafael Leao

Leao indolente-Pellegrini atteggiamento corretto

Paolo De Paola ha commentato l’ottimo gol con cui Pellegrini ha rotto l’equilibrio tra Italia e Ecuador, elogiando per la marcatura il giocatore della Roma. Nel complimentarsi con il giallorosso ha poi fatto un paragone forte, ponendolo sullo stesso piano di Leao. Il giornalista non è limitato a far ciò ma ha addirittura affermato: “Pellegrini fa tutto giusto e lo fa con l’atteggiamento corretto, non è mai indolente al contrario di giocatori come Leao“.

Milan-Roma la sfida della verità

La sfida europea tra Milan e Roma inizia a scaldare i motori. La doppia sfida fratricida tra rossoneri e giallorossi è sempre più vicina, la gara di andata si giocherà il prossimo 11 aprile a San Siro, gremito in ogni ordine di posto, e il ritorno all’Olimpico esattamente una settimana dopo. Sarà l’occasione di vedere, uno contro l’altro, Leao e Pellegrini, due che alimentano senza dubbi le speranze delle loro squadre e dei propri tifosi. Valutando lo stato di forma di entrambi, è da credere sarà una doppia sfida dall’alto contenuto spettacolare.

L’articolo De Paola shock: “Leao indolente! Pellegrini ha l’atteggiamento corretto” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG