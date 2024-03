Tancredi Palmeri ha parlato di quanto sta accadendo all’Inter, affermando che se ne parla solo per sviare l’attenzione dai problemi del Milan.

Ricostruzione decisamente fantasiosa e anche creativa, potremmo dire. Tancredi Palmeri ritiene curiosa la tempistica con la quale certi problemi sul futuro dell’Inter siano emersi, come a voler fare da contraltare a quelli del Milan relativi all’indagine avviata sul club rossonero. Tra le due cose, però, c’è ben poco parallelismo. Di Milan e di ciò che rischierebbe il Club, anche retrocessione a detta di alcuni, si è argomentato per giorni. Di Inter, e del problema di insolvenza forse non se ne sta parlando sufficientemente. Le casse rossonere sono in attive, la gestione patrimoniale è ottima e non c’è ombra di crisi sul futuro potendo contare su solide basi economiche. Discorso differente in casa Inter, dove Zhang ha palesato difficoltà non di poco conto.

Foto Daniele Buffa/Image Sport

Caso Zhang

Tancredi Palmeri, nel suo editoriale su L’Interista, ha parlato del caso Zhang e della bufera che sta investendo il club nerazzurro. Il giornalista si è così espresso: “Mancano 57 giorni alla scadenza del prestito che si deve onorare nei confronti d Oaktree. E con questo finiscono le certezze su cosa si sa del futuro dell’Inter e di Steven Zhang. Che non è certamente un bene, ma è anche meglio di varie ricostruzioni giornalistiche. Da mesi, per non dire da almeno un anno, si sono sprecate su vari media le tesi su cosa stava succedendo o sarebbe successo all’Inter. Con una sequela di dettagli e possibilità talmente specifici da fare pensare che avessero avuto accesso al Whatsapp di Steven Zhang”.

Parlare di Zhang per coprire il Milan

Il noto giornalista, nel proprio editoriale, non si è soffermato a a commentare e sminuire il peso dei problemi che gravitano sull’Inter ma, addirittura, ha lanciato un’accusa decisamente forte. Palmeri è infatti convinto che sia sospetta la tempistica con cui siano uscite le notizie su Zhang e sull’Inter, un modo evidente per distrarre tutti dal caso Milan. Ecco le sue parole: “Nel frattempo, con una strabiliante contemporaneità di tempistica, le speculazioni su cosa succederà hanno permesso ad esempio di distogliere completamente l’attenzione sulla indagine nei confronti della proprietà del Milan, ed è un dettaglio di cui certamente qualcuno non può che rallegrarsi, nemmeno casualmente considerando quanto attivamente si possa essere attivato per spostare l’attenzione dai problemi del Milan al futuro dell’Inter”.

L’articolo Palmeri: “Parlano di Zhang per spostare l’attenzione dai problemi del Milan” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG