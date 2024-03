Giroud sempre più vicino a lasciare il calcio europeo e ad approdare in quello americano. E’ arrivata l’offerta ufficiale dei Los Angeles FC.

Giroud e il Milan sempre più distanti. L’idillio, l’amore, tra il francese e i rossoneri sembra davvero essere arrivato ai titoli di coda. Il quasi 38 attaccante del Milan sta infatti valutando da mesi la possibilità di lasciare il calcio europeo e provare quello americano. Il giocatore si sta prendendo tempo, sta valutando se davvero sia arrivato di lasciare oppure convenga giocare un ultimo anno al Milan e poi volare a Los Angeles, o dovunque lo vorranno.

Olivier Giroud

L’offerta ufficiale da Los Angeles

L’esperto di mercato Matteo Moretto, attraverso il proprio canale X, ha dichiarato che i Los Angeles FC hanno presentato al giocatore la loro offerta ufficiale. Tempo di riflessione per Giroud che da tempo medita l’addio al calcio europeo. Al momento nessuna decisione definitiva è stata presa, così come ha sottolineato anche Deschamps: “Non è ancora fatta, è una possibilità”.

Olivier Giroud ha maturato l’idea di lasciare il Milan e il calcio europeo a fine anno già a inizio stagione, come vi avevamo anticipato. É una scelta personale, l’attaccante sente il desiderio di provare l’esperienza di vivere in America e giocare in MLS. I Los Angeles FC… https://t.co/isRA1va52v — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 25, 2024

Giroud in Arabia

Non è da escludere un approdo di Olivier Giroud nel campionato arabo. Per il 9 rossonero infatti non ci sarebbero solo richieste dal mondo a stelle strisce, ma anche da quello del nuovo che avanza: la Saudi Pro League. L’unica certezza che appare esserci per il classe 86 del Milan, è che il futuro di Giroud sarà lontano da Milano e dai colori rossoneri. Colore che certamente porterà nel cuore, avendogli regalato la gioia dello scudetto numero 19 della storia del Milan.

