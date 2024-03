Loftus-Cheek ha parlato di Antonio Conte e di com’è averlo come allenatore. Suggerimento al Milan?

Il tema allenatore in casa Milan è sempre un argomento dibattuto, con Pioli che resta sempre in bilico e sospeso nel giudizio tra chi lo vorrebbe ancora in rossonero, e chi ritiene invece che il suo ciclo sia chiuso. Ruben Loftus-Cheek, in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, ha parlato del tecnico italiano avuto ai tempi del Chelsea, tracciandone un identikit decisamente molto interessante.

Ruben Loftus-Cheek

Conte? Persona fantastica

Il centrocampista inglese, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha spaziato su vari temi, tra cui anche Antonio Conte. I due si sono conosciuti ai tempi del Chelsea, ed è scattato da subito un feeling decisamente importante. Loftus-Cheek, a domanda ha risposto così: “Conte è una persona fantastica, molto intensa. Mi ricordo che non sapevo molto di lui prima che arrivasse al Chelsea, quando lo abbiamo incontrato la prima volta era molto tranquillo. Poi appena è andato in panchina… era completamente diverso! Così appassionato, così scatenato. C’è una grande differenza tra il Conte dentro al campo e quello fuori”.

Conte nuovo allenatore del Milan?

Le parole di Loftus-Cheek evidenziano senza dubbio un’ammirazione del giocatore nei confronti di Antonio Conte. Nel corso della lunga intervista il centrocampista inglese ha sottolineato la grande capacità degli allenatori italiani di saper tirare fuori il meglio dai calciatori che allenano. In carriera Loftus-Cheek ha avuto Conte, Sarri e ora Pioli come tecnici italiani. Proprio sotto la guida di Pioli stiamo ammirando forse una delle versioni migliore, se non la migliore in assoluto, di Loftus-Cheek. Conte è stato per settimane una suggestione molto forte, anche intrigante per il Milan. Ad oggi le quotazioni del tecnico italiano sembrano essere in ribasso. Qualora però dovessero improvvisamente riprendere quota, dopo le parole di oggi, sicuramente Loftus-Cheek non avrebbe di che dispiacersi.

