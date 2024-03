Pierpaolo Marino non ha dubbi sul futuro di Stefano Pioli. Il dirigente vedrebbe bene anche all’estero l’attuale tecnico rossonero.

Il tema allenatore del Milan è sempre molto caldo, il futuro di Pioli è ancora tutto da scrivere. Come riportiamo da tempo il tecnico rossonero ha nelle proprie mani una fetta considerevole della propria permanenza in rossonero. Chiudere la stagione al secondo posto, dietro solo l’Inter, e conquistare l’Europa League potrebbe valere per il tecnico emiliano una conferma quasi d’ufficio. Nel frattempo però, Pierpaolo Marino navigato ed esperto dirigente sportivo, ha svelato il futuro di Pioli.

Stefano Pioli

Il futuro di Pioli

Pierpaolo Marino, intervenendo a Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato del futuro di Stefano Pioli. Il dirigente sportivo non ha dubbi sull’evolversi del rapporto tra il tecnico emiliano e il Milan. Le sue parole: “Difficilmente Pioli resterà sulla panchina rossonera la prossima stagione”.

Pioli all’estero?

Spesso il nome di Pioli è stato accostato, in caso di addio al Milan, alla Roma e ancor più insistentemente al Napoli. I partenopei che in stagione hanno cambiato più volte la guida tecnica, potrebbero fare un pensierino al tecnico rossonero qualora si liberasse. Il patron azzurro De Laurentiis sarebbe infatti rimasto colpito dalla bravura di Pioli in occasione della doppia sfida europea nella scorsa Champions League, incontro che ha visto vincitore il Milan nonostante un pesante passivo accusato in campionato. Pierpaolo Marino però non circoscrive all’Italia il futuro del tecnico rossonero e afferma: “Sinceramente lo vedo con tante possibilità di affermazione in altre squadre, anche all’estero“.

L’articolo Pierpaolo Marino svela il futuro di Pioli: “La prossima stagione allenerà…” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG