Luca Serafini ha preso posizione in merito alle disparità di trattamento che vede coinvolto il Milan. La società rossonera, così come sottolinea il giornalista ai microfoni di Pellegatti sul proprio canale Youtube, è “una delle società più sane d’Italia“, eppure è al centro di un polverone mediatico costruito su “metodi un po’ da regime, con notizie false e fasulle in merito a una penalizzazione della squadra“, rispetto invece ad altre squadre che “gli è consentito fare” tutto. A tal proposito Serafini si domanda “come è possibile che di fronte a certe situazioni nessuno faccia nulla“. L’intervento di Luca Serafini fa seguito alle parole Alessandro Giudice in merito alla vera proprietà dell’Inter e del forte debito accumulato da Zhang.

Inter e Juve fanno ciò che vogliono

Luca Serafini, coinvolto da Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube, ha espresso pareri molto forti in merito a quanto sta accadendo al Milan, in relazione soprattutto a quanto avviene sull’altra sponda del Naviglio a Torino con la Juventus. Le sue parole: “De Laurentis e Commisso che dicono che ci sono squadre che non potrebbero partecipare alla Serie A, non mi riferisco all’Inter, ma a quello che dicono loro, ci sono squadre piene di debiti. Però, nei titoli sui giornali Inter e Juve sono quelle che possono fare mercato, sempre. Allora, se siamo in questo mondo dove squadre con debiti possono fare ciò che vogliono, e quindi non fanno nulla di male, assolutamente, fanno semplicemente ciò che gli è consentito fare, evidentemente va bene così allora. A questo punto è chiaro che, l’irruzione con metodi un po’ da regime, con notizie false e fasulle in merito a una penalizzazione della squadra, qui vedo una differenza, ma come è possibile che di fronte a certe situazioni nessuno fa nulla Anzi, ci va di mezzo il Milan che è una delle società più sane d’Italia“.

Le posizioni di Elliot e RedBird

Nei giorni scorsi sia il fondo Elliot che quello di RedBird, hanno espresso chiaramente la loro estraneità a condotte errate o fuori dalle norme vigenti. Come sostenuto da diversi esperti del settore giuridico sportivo, il Milan non ha di cui temere. La Procura sta conducendo delle indagini ma, lo sottolineiamo, il solo condurre indagini non è sufficiente per determinare la colpevolezza di nessuno. Massima fiducia in Elliot e RedBird, quest’ultima inoltre sta portando avanti progetti di assoluta grandezza per il futuro del Milan, su tutti la costruzione del nuovo impianto sportivo a San Donato.

