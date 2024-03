Christian Pulisic, fresco vincitore della Concacaf Nations League, ha parlato della stagione al Milan e del suo nuovo ruolo in rossonero.

Capitan America, così è stato soprannominato Christian Pulisic al suo arrivo a Milanello. L’ex stella di Borussia Dortmund e Chelsea ha ritrovato brillantezza e qualità in maglia rossonera. In realtà sulla bontà tecnica del giocatore c’erano ben pochi dubbi ma ora, anche chi nutriva delle perplessità, ha dovuto ricredersi. L’americano sta disputando in rossonero la migliore stagione della propria carriera, per numero di gol e assist che, al momento, sono a quota 20 e composti da 12 reti e 8 passaggi vincenti per i proprio compagni.

Pulisic: La mia nuova vita al Milan

Pulisic, fresco vincitore della Concacaf Nations League con la nazionale americana di cui è capitano, ha parlato del suo impatto nel mondo Milan. Ecco le sue parole: “Sto amando la vita a Milano, è incredibile. Ho ritrovato fiducia, penso lo vediate da come gioco. È fantastico lì, ma anche tornare qui (negli USA, ndr), vincere un altro trofeo… Mi piace proprio tornare in nazionale con questa squadra”.

Ruolo: meglio a destra o a sinistra

Pulisic nasce esterno di sinistra, da dove infatti può agevolmente rientrare verso il centro e liberare il proprio destro. Pioli però lo ha sempre schierato in corsia opposta, l’americano ha dimostrato a suon di gol e prestazioni di poter interpretare il ruolo alla grande. Le sue parole a tal proposito: “Non avrei mai pensato di sentirmi così a mio agio sulla destra se devo essere sincero. Ma continuo a preferire giocare sulla sinistra per come posso rientrare sul destro, ma devo ammettere che ho imparato un sacco, il mio modo di giocare è cambiato tanto e ho trovato modi di inserirmi in area e segnare gol anche partendo da destra. Penso di avere tante qualità e di poter far bene in entrambe le zone del campo”.

