Il Milan cambierà, e lo farò essenzialmente in attacco. Così come riportato da Tuttosport, lo sforzo della società nel prossimo mercato si focalizzerà sul reparto offensivo. In termini di gol la stagione è stata positiva, basti pensare che oltre la metà dei gol è arrivata dai nuovi acquisti. Se è vero che il Milan arriva al gol con facilità e con molti uomini, altrettanto è vero che manchi la famigerata punta di diamante, il riferimento offensivo capace di calamitare sui suoi piedi un bottino di rete che possa fargli ambire la classifica marcatori di Serie A.

Olivier Giroud

L’addio a Giroud e la permanenza di Jovic

Giroud è certamente uno di quelli che lascia, che andrà via con ogni probabilità al termine della stagione. Il giocatore vuole chiudere con il calcio europeo e sembra prossimo ad abbracciare il progetto del Los Angeles FC in MLS. La sua partenza obbligherà il Milan a muoversi sul mercato per colmare il vuoto lasciato dal francese, abile di testa e anche di piede in aiuto di costruzione di azione con la squadra. Per uno che parte, c’è uno che resta. Jovic, contrariamente alle aspettative di inizio di stagione, sembra si sia guadagnato il rinnovo con il Milan. Una sorpresa che, nei mesi, è diventata una certezza capace di produrre una quantità discreta di punti grazie ai suoi gol decisivi.

Gli obiettivi

Tuttosport ha fatto il punto del mercato del Milan in merito alla scelte della società per il reparto avanzato. Joshua Zirkzee resta un’opzione molto forte, viva e concreta. Nelle ultime ore avanza con decisione il nome dello svedese Gyokeres, sul quale pende una clausola da 100 milioni che, da quanto trapela, sarebbe limabile e non di poco. Tuttosport sottolinea che sullo sfondo restano vive e concrete anche le piste che portano a Benjamin Šeško del Lipsia, fino a Santiago Giménez del Feyenoord.

