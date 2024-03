Lautaro Martinez ha risposto in modo provocatorio alle critiche di Costacurta nei suoi confronti.

Il derby di Milano è sempre più vicino ma gli animi sono già decisamente caldi, anzi bollenti. Il grande campione del Milan di Sacchi, Billy Costacurta, aveva indirizzato verso la punta nerazzurra critiche a seguito dall’uscita dell’Inter dalla Champions. Ai microfoni di TyC Sports arriva la risposta di Lautaro, decisamente molto forte e piccata.

Lautaro Martinez

L’accusa di Costacurta

Dopo la dolosa eliminazione dell’Inter agli ottavi europei di Champions contro l’Atletico Madrid ai calci rigore, Costacurta non ha lesinato critiche all’uomo simbolo della stagione nerazzurro Lautaro. Ecco le sue parole: “Da lui sinceramente mi aspettavo di più. E pure al Mondiale, pensandoci bene, non aveva fatto bene. Mi viene da pensare che Lautaro non riesca a emergere fino in fondo in certi palcoscenici. In Europa servono una mentalità e una determinazione diversa”.

La risposta di Lautaro

Ai micorofoni TyC Sports Lautaro ha voluto rispondere alle critiche di Costacurta e l’ha fatto a suo modo, in modo tagliente. Ecco le sue parole: “Se uno fa nomi e cognomi la cosa mi dà più fastidio. Quello che dice Costacurta non è vero. Ci sono delle volte in cui la gente non si controlla in quello che dice. Commenti del genere mi fanno male. Ho segnato un gol in una semifinale di Champions League contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia di entrambi i club… Quello non l’ha contato. Ma oltre a quello, ci sono state le prestazioni che ha fatto l’Inter in quell’occasione e quella che ho fatto io. Lo invito a vedere quella partita”.

L’articolo Lautaro risponde a Costacurta: “Si riveda il mio gol al Milan in Champions” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG