I rossoneri, nonostante la grandissima attenzione che c’è attorno al loro baby prodigio, non pensano a cambiare strategia sul prolungamento del suo contratto.

Il Milan ha un diamante, Francesco Camarda, che va protetto e fato crescere con calma. Il giovane sta bruciando le tappe della sua crescita e gioca sotto età in Primavera; avendo già compiuto 16 anni potrebbe già firmare il primo contratto da professionista ma ancora non lo ha fatto.

Agli ordini di Abate

Camarda sta vivendo un’ottima stagione nella Primavera del Milan guidata dall’ex terzino Ignazio Abate: nonostante abbia compiuto da poco 16 anni è uno dei giocatori più importanti della Primavera, in questa stagione ha segnato 13 gol in tutte le competizioni. L’attaccante italiano mesi fa ha anche trovato il suo esordio in Serie A diventando il più giovane di sempre a giocare nel campionato italiano.

Foto Daniele Buffa/Image Sport

Scenari futuri

Ci sono molte speculazioni sul suo futuro perché ci si aspettava che avrebbe firmato un contratto a lungo termine con il club appena compiuti i 16 anni, ma ciò non è accaduto. La società resta tranquilla sull’intenzione di Camarda di restare al Milan e per questo preferisce non intavolare subito una trattativa che potrebbe deconcentrare l’attaccante dalle cose di campo. C’è stato l’interesse di grandi club come Bayern Monaco e Manchester City per Camarda ma la permanenza al Milan resta la soluzione più probabile. Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan non avvierà le trattative con il giovane finché non sarà terminata la stagione della UEFA Youth League (il 19 aprile c’è la semifinale col Porto). L’obiettivo dei dirigenti rossoneri è aspettare magari fino a fine stagione per farlo firmare fino al 2027 (a quell’età non si possono firmare contratti più lunghi di 3 anni).

L’articolo Camarda: il Milan continua ad aspettare per il rinnovo proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG