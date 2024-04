Il tecnico rossonero in questi giorni è al centro delle voci che lo vedrebbero restare al suo attuale club anche per la prossima stagione.

Stefano Pioli potrebbe restare per un’altra stagione l’allenatore del Milan nonostante le continue speculazioni suggerivano che sarebbe stato sostituito in estate.

La novità

Secondo Sky Sport l’ottimo rendimento della squadra nella seconda metà della stagione potrebbe essere valso la riconferma all’allenatore parmense. Nei mesi e nelle settimane scorse in molti ritenevano che Pioli sarebbe stato esonerato a fine stagione per via del fatto che il Milan aveva abbandonato veramente troppo presto la lotta per lo Scudetto.

Il precedente

Se effettivamente il tecnico dovesse essere riconfermato come sembra, Pioli ripeterebbe quanto successo nel 2020 quando fu contattato solamente per traghettare la squadra che sarebbe stata poi allenata da Ralf Rangnick. Attraverso i risultati positivi il parmense ottenne la permanenza.

Ralf Rangnick

I fattori della riconferma

Se si guarda il totale dei punti conquistati finora in Serie A, si nota che i rossoneri raramente nella loro storia ultracentenaria hanno fatto meglio di questa stagione. Anche la permanenza in Europa League ha contribuito alla fiducia in Pioli; da gennaio in poi il Milan è migliorato sotto tutti i punti di vista. Gli infortuni sono drasticamente diminuiti, i risultati sono arrivati e sono stati guadagnati ben 13 punti sulla Juventus. Pubblicamente sia i dirigenti che i giocatori continuano a mandargli attestati di stima: insomma per l’emittente satellitare ci sono i presupposti per continuare insieme anche se la decisione finale verrà presa a fine stagione. Potrebbe pesare anche il fatto che non ci siano così tante alternative che convincono totalmente la società.

