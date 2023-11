Continua la preparazione del Milan verso la Fiorentina. Retroscena su Camarda dopo l’ultimo allenamento rossonero

Non ha ancora esordito, ma è già protagonista. Continua la preparazione del Milan verso la Fiorentina. Causa l’emergenza in attacco, anche Camarda si è unito all’allenamento della prima squadra da qualche giorno, mettendosi subito in luce agli ordini di mister Pioli.

Come riportato da Sky Sport, che ha voluto svelare un retroscena, il giovane classe 2008 si è messo già in evidenza con più di un gol in partitella.

