Calciomercato Inter, tentativo per Ben Yedder già a gennaio? Arriva la risposta del Monaco al club nerazzurro

Continua a tenere banco il possibile arrivo di Wissam Ben Yedder all’Inter. Da giorni si susseguono infatti rumors su un interessamento nerazzurro per il giocatore. Ecco dunque che il ds del Monaco Thiago Scuro ha cercato di fare un po’ di chiarezza.

LE PAROLE – «Volevamo portare più qualità nella squadra, per aumentare la concorrenza. Ben Yedder è un giocatore molto importante per il club, sta facendo una buona stagione finora e speriamo che continui così. Quando sarà il momento giusto, discuteremo con lui della sua situazione personale. Ma per ora siamo tutti concentrati sul progetto generale».

