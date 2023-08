Nicolò Cambiaghi, nuovo acquisto dell’Empoli, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «L’ipotesi Empoli c’è stata fin dal termine della scorsa stagione. Sapevo che sarei ripartito da Bergamo, ma l’Empoli è stato sempre pronto a farmi tornare qui e io sono stato contento di tornare. Ero convinto per una serie di motivi e negli ultimi giorni questa ipotesi si è concretizzata. Sono felicissimo di essere qui. Io penso che la squadra che ho trovato sia forte. Ho fatto pochi allenamenti, ma ho visto subito qualità e tanta voglia di prenderci quello che non siamo riusciti a prendere nelle prime due partite. Dal punto di vista personale questo deve essere un anno di crescita, continuando ciò che ho iniziato l’anno scorso. Sapevo di trovare una grande famiglia pronta a riaccogliermi e ho deciso di tornare. Anche per la squadra deve essere un’annata di conferma di quanto fatto vedere l’anno scorso. ne abbiamo le potenzialità e sono sicuro che riusciremo a centrale quello che ci siamo preposti».

