L’Inter, nelle ultime ore, si è messa in contatto con il Sassuolo per cercare di accaparrarsi il cartellino del centrocampista Maxime Lopez.

I motivi? La dirigenza nerazzurra non sarebbe convinta di Stefano Sensi come alternativa a Hakan Calhanoglu (ma non pensa affatto alla cessione dell’azzurro). Questa situazione, dunque, avrebbe portato i nerazzurri a pensare alla soluzione Maxime Lopez. Lo riporta Sportmediaset.

