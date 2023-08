Anche Fabrizio Romano conferma l’interesse dell’Inter per Ndombele. Il centrocampista ex Napoli piace ai nerazzurri che hanno chiesto il prestito in queste ultime ore di mercato.

Inter have just asked Tottenham for the conditions of Tanguy Ndombele loan deal for the final 48h.

Up to Inter whether they decide to proceed or not, interest is there as @GuarroPas called.

Ndombele is not the only option on the list.

Deal with Genoa 100% collapsed. pic.twitter.com/Ikc040tINA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023