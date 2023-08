Il direttore del Corriere Dello Sport Ivan Zazzaroni torna sulla vicenda riguardante l’attaccante belga con altri retroscena.

Ivan Zazzaroni a Pressing è tornato a parlare di Romelu Lukaku. “La Roma non è da scudetto con Lukaku ma è sicuramente da primi 4 posti. La Roma ha bisogno di un giocatore così, come ne avrebbe avuto bisogno la Juventus. Lukaku ha tradito l’Inter? Ma quale tradimento? A marzo il dottor Marotta disse ‘Eh, vedremo se lo rinnoviamo perché appartiene al Chelsea’”.

Romelu Lukaku-Federico Gatti

“Ledure poi disse a Marotta: ‘Guarda che non te lo fanno un altro regalo come quest’anno del prestito a 8 milioni’. Questo non è mai stato raccontato, ve lo racconto io. Il Chelsea non lo voleva più prestare ma vendere, ora mancano 4-5 giorni e la Roma spera di prenderlo in prestito. Lukaku era già d’accordo con la Juve da maggio, non era più contento di stare all’Inter perché giocava meno e anche il discorso della finale. Osimhen? Posso confermare se fosse andato via, la prima scelta era Lukaku. Lo può confermare Giuntoli e anche qualcun altro“.

