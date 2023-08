Cambiaso a Sky: «Ottima partita, io e Chiesa ci adattiamo bene». L’intervista dopo la vittoria della Juve contro l’Udinese

Cambiaso ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro l’Udinese.

IL DEBUTTO – «La tournée è stata ottima, ho fatto un buon precampionato. Esordire così è molto bello, è un piacere aver fatto un’ottima partita».

IL FEELING CON CHIESA – «Federico per caratteristiche gli piace più partire da sinistra, io cerco di adattarmi e di trovare lo spazio libero. Oggi l’abbiamo fatto bene, il terzo gol è venuto da quello».

QUANTO PUO’ CRESCERE – «Tantissimo, è solo la prima partita l’inizio so benissimo dove migliorare e lo posso fare».

IL RAPPORTO CON ALLEGRI – «Il mister mi aiuta tanto, mi ha parlato molto in questo, sono contento del rapporto con lui. a fine primo tempo mi ha chiesto di muovermi meno perché al 65′-70′ avevo i crampi e non è normale. Devo imparare a gestirmi e fare quello che faccio per 90 minuti».

