Cambiaso Juve: presa una decisione sul futuro del terzino!

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, oltre a Weah il candidato numero uno per rinforzare la fascia destra della Juve è Andrea Cambiaso, di rientro dopo la positiva stagione con il Bologna.

Il club emiliano lo rivorrebbe ancora in prestito per un anno, Massimiliano Allegri però ha deciso di valutarlo in ritiro. Stando a quanto filtra dalla Continassa, si potrebbe anche rimanere con lui e Weah, in attesa del rientro di De Sciglio.

