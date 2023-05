L’ex mediano dell’Inter Esteban Cambiasso ha ammesso di essersi emozionato parecchio per l’approdo in finale dei nerazzurri.

Esteban Cambiasso a Sky Sport è tornato sulle sensazioni forti provate martedì scorso. “Non nego di essermi commosso ed emozionato, quando arrivano questi risultati è normale essere felici. Per l’Inter è un percorso durato 13 anni, nei quali ci sono stati momenti di netta difficoltà, fuori dalla Champions League e non essendo protagonista in nessuna competizione”.

“Ritrovare la squadra in finale di Champions è una gioia pazzesca, poi come andrà lo sapremo tra qualche settimana. Di sicuro l’altro ieri si è vissuta una grande festa. Le parole di Noel Gallagher? Ogni tanto ricordare cosa pensano gli altri di te può aiutare…“.

