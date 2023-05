Giornata di lavoro ad Appiano Gentile per l’Inter di Simone Inzaghi: allenamento per preparare la sfida contro il Napoli

Dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi alla squadra dopo l’approdo alla Finale di Champions League, l’Inter è tornata oggi a lavoro ad Appiano Gentile per preparare la prossima sfida di Serie A contro il Napoli.

#Inter: quest’oggi consueto lavoro post partita. Scarico per chi ha giocato martedì #InterMilan, normale seduta per gli altri. — Simone Togna (@SimoneTogna) May 18, 2023

Solo scarico per i calciatori scesi in campo contro il Milan, seduta normale per chi non ha giocato. Questo l’aggiornamento del giornalista Simone Togna sul proprio account Twitter.

L’articolo L’Inter torna ad allenarsi ad Appiano dopo il giorno di riposo: ecco com’è andata proviene da Inter News 24.

