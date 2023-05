L’ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini non dà molte speranze all’Inter in finale di Champions.

Giorgio Chiellini a Sky Sport ha detto la sua sulla finale di Champions tra Inter e Manchester City. “Per quello che si è visto ieri sera sembra difficile trovare punti deboli nel Manchester City. Se giocano così non ce n’è per nessuno. La Champions League resta l’ossessione di Guardiola”.

Josep Guardiola

“Il Manchester City non può non vincere questa Champions, contro l’Inter non ha scuse: sono i grandi favoriti e l’unica speranza per gli italiani è la tensione. Perché per il resto, con tutto il rispetto, il City è di un altro livello. E non ha segnato Haaland, immaginate cosa può succedere se entrano quei palloni. L’Inter dovrà essere brava a giocare negli spazi e puntare su Lautaro e Dzeko, sperando che possano vincere i loro duelli con i difensori del City. Gli altri 8 devono solo pensare a correre e a difendere tantissimo, perchè la palla ce l’avrà più il City“.

L'articolo Chiellini: "Il City è di un altro livello, l0unica speranza è la tensione" proviene da Notizie Inter.

