Sono state rese pubbliche le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo Roma e Bayer Leverkusen per le semifinali di Europa League

Bayer Leverkusen e Roma stanno per scendere in campo per la sfida di ritorno delle semifinali di Europa League: queste le formazioni ufficiali scelte da Mourinho e Xabi Alonso. L’ex Inter si affida alle doppie punte.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Wirtz, Diaby; Azmoun. Allenatore: Xabi Alonso.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Cristante; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti. Allenatore: José Mourinho.

