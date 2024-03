Graziano Campi, sui suoi canali social, ha parlato della situazione legata al futuro e al rinnovo del tecnico della Juve, Massimiliano Allegri. Il commento:

PAROLE – «L’aspettativa era di iniziare a parlare di rinnovo a marzo. Al momento non sono arrivati i segnali attesi dalla Juventus e questo ha spiazzato Allegri, convinto di avere fatto il massimo possibile con questa rosa. Ora il calendario è in salita per la Juve e questo spaventa».

The post Campi ha qualche dubbio: «Allegri? Non sono arrivati segnali dalla Juve…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG