Dal 14 agosto sarà possibile seguire la Roshn Saudi League, dove militano Cristiano Ronaldo e l’ex Inter Brozovic

Tutto pronto all’inizio della Roshn Saudi League, campionato calcistico arabo che ha fatto la spesa in Europa in questa sessione di mercato.

Sono infatti molti i calciatori che hanno deciso di trasferirsi, a partire da Cristiano Ronaldo, in forza all’Al-Nassr assieme a Sadio Mane, Marcelo Brozovic (ex Inter) e Seko Fofana.

Ultimamente anche Sergej Milinkovic Savic e Kalidou Koulibaly, ex rispettivamente di Lazio e Napoli, acquistati dall’Al-Hilal, dove sono arrivati pure Rúben Neves e Malcom.

L’Al-Ittihad può invece vantare l’ultimo Pallone d’oro Karim Benzema, oltre a Fabinho, Jota e N’Golo Kanté.

Come rende noto Calcio e Finanza, La7 ha acquisito i diritti e trasmetterà in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario.

