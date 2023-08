I nerazzurri hanno acquistato definitivamente l’estremo difensore titolare in vista della prossima stagione; discorso diverso per il suo vice.

L’Inter ha finalmente messo le mani su Yann Sommer che oggi si è sottoposto alle visite mediche e poco fa ha firmato il suo nuovo contratto nella sede nerazzurra. La Gazzetta dello Sport si focalizza su quello che sarà il suo vice; la situazione è in continua evoluzione.

Anatolij Trubin

Il prescelto, infatti, Trubin dello Shakhtar Donetsk, sta per trasferirsi al Benfica per 10 milioni di euro, ovvero quanto aveva in mente di spendere l’Inter. A fare la differenza è stata la percentuale del 40% della futura rivendita; i nerazzurri devono fare i conti anche con la volontà dell’Athletico Paranaense di tenersi per un’altra stagione Bento. Tutte le attenzioni di Marotta e Ausilio sono quindi su Emil Audero anche se le intenzioni dei dirigenti sono quelle di spendere poco o nulla.

