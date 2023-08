Andrea Bonatti, ex allenatore della Juve Primavera, ha detto la sua in merito all’inizio del campionato e alle possibilità dei bianconeri

Sulle frequenze di Radio Bianconera, l’ex tecnico della Juve Primavera Andrea Bonatti parla così della società bianconera, a margine dell’inizio del campionato:

JUVE- «La società bianconera è sempre stata all’altezza della situazione, ora si è aggiunto un ds con esperienza. Non sarei troppo preoccupato se non arrivasse un giocatore conosciuto, magari arriva uno poco noto che poi si dimostra all’altezza. Per la Juve sarà la stagione della rinascita e può competere per lo scudetto»

