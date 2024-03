Joao Cancello ha mandato un messaggio ai tifosi nerazzurri nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport

Joao Cancelo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parlato del suo passato in Italia tra Inter e Juventus.

PASSATO – «Benfica, Valencia, Inter, Juventus, City, Bayern, Barcellona Ho avuto la fortuna di giocare solo in grandi squadre, sono molto orgoglioso del mio percorso e della mia carriera perché nessuno mi ha regalato niente, mai. È frutto del sacrificio, sono state tutte conquiste mie».

RICORDI IN ITALIA – «Magnifici. Miei, in campo, e della mia famiglia, fuori. So che i tifosi dell’Inter non hanno gradito il mio passaggio alla Juventus, e mi dispiace perché a Milano ho fatto tanti amici. A livello umano l’Italia è il Paese più simile al Portogallo che ho incontrato nel mio Tour europeo, mi ha fatto veramente piacere passare da lì»

