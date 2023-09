L’ex Inter Joao Cancelo ha pronunciato le sue prime parole con la maglia del Barcellona in conferenza stampa

Ecco come Joao Cancelo, ex Inter, si presenta al pubblico e ai tifosi del Barcellona in conferenza stampa.

LE PAROLE- «È un sogno diventato realtà. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici e mia madre, che mi guarda dal cielo. Sapeva che volevo giocare qui. Il Barça è sempre stato il club dei miei sogni, volevo giocare qui. Io mi identifico molto con la cultura che hanno loro. È il miglior club in cui essere adesso. Sono molto emozionato.

Vengo con impegno e con l’umiltà di lavorare. Mi piace la pressione e spero che sia una stagione di titoli perché il club vive di questo. Io posso dare il mio contributo con il lavoro, l’impegno e stare sempre con la squadra per vincere i titoli. Alcuni miei colleghi li conosco già e penso che sia un gruppo spettacolare. Sarà una grande stagione per noi. Non vedo l’ora e spero di avere tanto impegno e lavoro. Spero di vincere tutti i titoli possibili».

L’articolo Cancelo, l’ex Inter si presenta al Barcellona: «Un sogno essere qui» proviene da Inter News 24.

