Ecco la cronaca live di Cagliari-Inter Primavera, valevole come seconda giornata del campionato: seguila con noi!

Alle 16.30 all’Unipol Domus va in scena la seconda giornata del campionato Primavera, col Cagliari che ospita l’Inter di Chivu. Ecco la cronaca live dell’incontro.

CAGLIARI INTER PRIMAVERA, LA CRONACA

42′ – Giallo per Maye, per intervento a gioco pericoloso: gamba alta per il centrale nerazzurro che colpisce Konate vicino al volto.

39′ – Spinacce vicino al raddoppio: l’attaccante non riesce a colpire bene in girata di testa.

35′ – Il primo ammonito del match è Balde, per un intervento in ritardo su Di Maggio.

32′ – Inter in vantaggio! Stankovic illumina con un filtrante da centrocampo che premia l’inserimento centrale di Di Maggio che si invola verso la porta avversaria e batte Iliev col piatto destro all’angolino! 0-1!

28′ – Di Maggio crossa dalla sinistra, Spinacce tocca il pallone senza riuscire ad agganciarlo dentro l’arietta piccola.

24′ – Altro squillo dell’Inter! Cocchi va sul fondo e mette in mezzo un cross basso che attraversa quasi tutta l’area di rigore cagliaritana, con i sardi che si salvano in corner.

23′ – Konaté illumina e serve Mutandwa in profondità: ottima uscita bassa di Calligaris che fa suo il pallone.

20′ – Vinciguerra si divora il gol e grazia l’Inter! L’attaccante dei sardi cicca la conclusione a tu per tu con Calligaris, si salva la squadra di Chivu.

16′ – Aidoo interviene in scivolata per bloccare il contropiede del Cagliari. Richiamo dell’arbitro, che sceglie di non ammonirlo.

14′ – Interessante triangolazione che coinvolge Sarr e Di Maggio: Iliev è bravo a chiudere tutto in uscita bassa.

9′ – Il Cagliari si affaccia per la prima volta verso la porta nerazzurra: Konaté viene chiuso in angolo.

7′ – Che squillo di Stankovic! Il figlio d’arte calcia da fuori con la palla destinata sotto la traversa. Abile Iliev a parare e mandare in corner.

4′ – Pericolo per il Cagliari! Quieto e Di Maggio scambiano bene, quest’ultimo mette in mezzo e la difesa sarda si rifugia in angolo.

2′ – Punizione da posizione pericolosa conquistata dall’Inter, con Aidoo che si è spinto in avanti ed è stato abbattuto da Vinciguerra.

1′ – Il match è appena cominciato.

MIGLIORE IN CAMPO NEL PRIMO TEMPO:

CAGLIARI INTER PRIMAVERA, IL TABELLINO 0-1

Reti: Di Maggio (INT).

Ammonizioni: Balde (CAG), Balde (INT)

CAGLIARI (4-3-3): Iliev; Arba, Pintus, Catena, Idriss; Sulev, Carboni, Balde; Konaté, Mutandwa, Vinciguerra.

A DISPOSIZIONE: Renna Simone, Wodzicki Antoni Roman, Conti Manuel, Pulina Andrea, Caddeo Alex, Achour Sofiane, Cogoni Andrea, Deriu Michele, Malfitano Roberto, Franke Antoni Tymoteusz, Casali Michele

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Maye, Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Di Maggio; Sarr, Spinacce, Quieto.

A DISPOSIZIONE: Raimondi Paolo, Owusu Enoch, Motta Matteo, Berenbruch Thomas, Guercio Tommaso, Vedovati Gabriele, Ricordi Tommaso, Miconi Riccardo, Mazzola Giuseppe Alessa, Zanchetta Mattia, Mosconi Mattia

