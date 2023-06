Cancelo via dal Manchester City: corsa a due per l’ex Juve. Cosa filtra sul futuro del terzino portoghese

Il Manchester City è al lavoro per trovare una soluzione per Joao Cancelo: il portoghese ex Inter e Juve, di rientro dal Bayern Monaco, tornerà sul mercato.

Come riferito da Fabrizio Romano, in prima fila ci sono Barcellona e Arsenal. I colloqui sono già in corso.

