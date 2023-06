Nations League: il calendario delle partite dei bianconeri per la Final Four che si sta giocando in Olanda

Ieri è iniziata la Final Four di Nations League che si sta giocando in Olanda, tra Rotterdam ed Enschede, e si chiuderà domenica 18.

Quattro, appunto, le squadre protagoniste tra cui l’Italia di Leonardo Bonucci e Federico Chiesa che affronterà in semifinale la Spagna. Le altre due Nazionali presenti sono l’Olanda e la Croazia che sono scese in campo mercoledì 14 giugno al “De Kuip” di Rotterdam – lo stadio del Feyenoord – e il match si è concluso con la sconfitta dei padroni di casa per 2-4 dopo i tempi supplementari.

Questa sera sarà il turno degli Azzurri del C.T. Roberto Mancini e dei due giocatori della Juve. Appuntamento al “De Grolsch Veste” di Enschede – la casa del Twente – alle ore 20:45.

IL CALENDARIO DELLA FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE

SEMIFINALI

Olanda-Croazia 2-4 (d.t.s.) -> disputata mercoledì 14 giugno 2023, “De Kuip” (Rotterdam)

Spagna-Italia -> giovedì 15 giugno 2023, ore 20:45, “De Grolsch Veste” (Twente)

FINALI

Olanda-Spagna/Italia -> domenica 18 giugno 2023, ore 15:00, “De Grolsch Veste” (Twente)

Croazia-Spagna/Italia -> domenica 18 giugno 2023, ore 20:45, “De Kuip” (Rotterdam)

