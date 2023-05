Fabio Cannavaro torna a parlare della vittoria del terzo Scudetto del Napoli nella sua storia: ecco cosa ha dichiarato

Fabio Cannavaro, alla Football Week, ha così parlato della vittoria dello Scudetto da parte del Napoli.

LE PAROLE – «C’è stato di tutto in questi anni, un fallimento, un cambio di proprietà, un nuovo corso. Lo scudetto poteva arrivare anche prima, ma la squadra non era attrezzata per vincere il campionato. Quest’anno, dopo qualche partenza importante, tutti pensavano a una stagione diversa e invece sono riusciti a conquistare questo grande trofeo».

