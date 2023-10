Fabio Cannavaro, ex difensore e opinionista, ha criticato la prestazione di Rafael Leao in PSG-Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a Prime Video nel post-partita di PSG-Milan, Fabio Cannavaro ha criticato Leao:

«Leao gioca al Milan, in Champions League, deve iniziare a prendersi le sue responsabilità. Da lui ci si aspetta tanto: la società e i tifosi ci credono, ha tutto per far bene, ma deve dare di più. Adesso c’è il Napoli e se perdono anche quella partita comincia a diventare pesante. Quella col Napoli per il Milan sarà una partita fondamentale perché poi se non arrivano i risultati comincia a perdere le tue certezze».

