L’ex difensore di Inter, Juve e Napoli, Fabio Cannavaro, si è espresso così su Lautaro Martinez, spiegando come si potrebbe fermare

Intervenuto in collegamento su SuperTele per Dazn, Fabio Cannavaro, prima del Docufilm dedicato a Marcello Lippi, ha risposto così su Lautaro Martinez e come poter fermare l’attaccante dell’Inter da ex difensore.

COME FERMARE LAUTARO – «Devi cercare di limitarlo, stare concentrato tutta la partita. Sono quegli attaccanti che hanno un’occasione e fanno due gol. Soprattutto in questo momento che per i difensori è difficile e gli attaccanti non puoi toccarli, c’è da stare attentissimi».

L’articolo Cannavaro consiglia: «Ecco come limitare Lautaro, uno come lui ha un’occasione e fa 2 gol» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG