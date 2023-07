Fabio Cannavaro parla dell’arrivo di Giuntoli alla Juve: le dichiarazioni dell’ex difensore bianconero sul nuovo dirigente

Fabio Cannavaro, alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato dell’arrivo di Giuntoli alla Juve.

LE PAROLE – «Cristiano ha fatto molto bene, ha conoscenze, ma alla Juve è più complicato. Non hai il tempo: devi azzeocare subito un palo di colpi. E poi non sempre riesce di spendere meno e vincere: chi ha più budget è avvantaggiato. Credo faranno un aumento di capitale. Soprattutto alla Juve devono capire che strada prendere, se rifondare. Ha giocatori molto forti: Chiesa, Vlahovic e Pogba diventano i migliori acquisti se recuperano. Allegri conosce bene l’ambiente, dovrà fare il mercato con Giuntoli. Se loro due non faranno squadra diventerà tutto maledettamente complicato».

