L’ex capitano della nazionale Fabio Cannavaro loda le scelte dei nerazzurri.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Cannavaro che ha detto la sua sulla lotta Scudetto della prossima stagione. “La storia dell’ultimo ventennio insegna: non è mai capitato che per due anni lo scudetto sia uscito dall’area delle milanesi e della Juve. Se il Napoli si ripetesse sarebbe eccezionale”.

Kristjan Asllani

“Tra l’altro per me negli ultimi tre anni la rosa migliore è sempre stata quella dell’Inter. Ora ha preso giovani molto interessanti. Il difensore Bisseck è forte. Marcus Thuram, ha tutto per confermarsi e migliorare in Serie A. Frattesi non ha le caratteristiche di Brozovic, ma con Barella hai due aeroplani per decollare. In mezzo Calhanoglu ha personalità. E Asslani può crescere. Nerazzurri quantomeno alla pari“.

L’articolo Cannavaro: “L’Inter ha la rosa migliore da 3 anni e parte alla pari del Napoli per lo Scudetto, Bisseck è forte” proviene da Notizie Inter.

